الفقي: ضبط الأسعار وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، منوها بأن الحكومة قمت بزيادة المرتبات والمعاشات مرتين خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتخفيف تأثير إرتفاع الأسعار.

ضبط الأسعار

وأضاف “الفقي” خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة “mbc مصر” اليوم الثلاثاء، أن ضبط الأسعار ومواجهة موجة التضخم وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى، يجب على الدولة إتمامها الفترة المقبلة.

الحكومة والقيادة السياسية

ولفت إلى أن البعد الاقتصادي سيكون من أهم ملفات الحكومة والقيادة السياسية، وكذلك الأمر للبعد الاجتماعي، لذا من الضروري تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لأن الغلاء يمثل خطرا كبيرا لكل دول العالم.