حبس عصابة بيع المخدرات في مدينة بدر

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "دون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية.. وبحوزتهـــم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالــى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.