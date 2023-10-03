عاجل
ننشر أسماء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان.. د. أيمن محسب يحصد وكالة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

برئاسة السفير الرحبي انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

انتخاب 3 أعضاء جدد
انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان

 شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبناء على دعوة من قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة حقوق الإنسان انعقاد اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى خصص لانتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة فى عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق إثر انتهاء ولاية ثلاثة أعضاء في اللجنة. 

 وقد انعقد الاجتماع برئاسة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان، بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوًا) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية.


 وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان "دولة فلسطين"، والسيد يعيش تمام الشوقي "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، والعميد محمد علي الشحي "دولة الإمارات العربية المتحدة"، على أن تبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ابتداءً من اليوم.

مواد متعلقة

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالمغرب

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح دورة تدريبية بالجزائر لصالح مهندسي الري الأفارقة

وزير الزراعة اللبناني (للوفد): الأمن الغذائي أهم الضروريات التي تحتاجها الأمة العربية

أبو الغيط يعرب عن تقديره لدور مصر للمساهمة في نجاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة

الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

وزير الكهرباء: الأحداث العالمية تؤكد أهمية الربط الكهربائي كأهم المشروعات التكاملية العربية

أبو الغيط: إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة مهمة

وزير الكهرباء يعلن الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة
الجريدة الورقية