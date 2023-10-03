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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبه الوفدية رشا أبوشقرة تحصد أمانة سر الشئون الافريقية بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

النائبة رشا ابو شقرة
النائبة رشا ابو شقرة

حصدت النائبة الوفدية رشا ابوشقرة على أمانة سر لجنة الشئون الافريقية بالتزكية.
 

النائبة الوفدية رشا ابو شقرة

 

وكانت أعلنت لجنة الشئون الافريقية عن فوز شريف الجبلى رئيسا ومحمود سعد وكيلا محمد سليم وكيلا 

رشا ابو شقرة امين سر بالتزكية.

 

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نتائج إنتخابات اللجان النوعية ، وذلك بعد إنتخابات هادئة ، تم حسم أغلبها بالتزكية، وأسفرت عن إستمرار رؤساء 21 لجنة في مواقعهم ، وتغيير 4 رؤساء لجان وهي لجنة الاسكان التي تولي رئاستها النائب محمد عطية الفيومي ، ولجنة الصناعة التي تولي رئاستها النائب محمد مصطفي السلاب ، ولجنة الطاقة والبيئة التي تولي رئاستها النائب طلعت السويدي ، ولجنة الشئون العربية التي تولي رئاستها النائب أحمد فؤاد أباظة.

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