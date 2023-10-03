البرلمان ينتخب اللجان النوعيه المتخصصة.. إستمرار رؤساء 21 لجنة وتغيير 4 لجان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نتائج إنتخابات اللجان النوعية، وذلك بعد إنتخابات هادئة ، تم حسم أغلبها بالتزكية، وأسفرت عن إستمرار رؤساء 21 لجنة في مواقعهم ، وتغيير 4 رؤساء لجان وهي لجنة الاسكان التي تولي رئاستها النائب محمد عطية الفيومي ، ولجنة الصناعة التي تولي رئاستها النائب محمد مصطفي السلاب ، ولجنة الطاقة والبيئة التي تولي رئاستها النائب طلعت السويدي ، ولجنة الشئون العربية التي تولي رئاستها النائب أحمد فؤاد أباظة.



إستمرار رؤساء 21 لجنة وتغيير 4 لجان.. السلاب للصناعة وفؤاد اباظة للشئون العربية والفيومي للاسكان والسويدي للطاقة

وفاز النائب الوفدي د. ايمن محسب على وكالة لجنة الشئون العربية بعد أن حاز على ثقة أعضاء اللجنة.

وشكر محسب زملائة علي الثقة التي منحوها له مؤكداً بأن الأجواء التي شهدتها انتخابات اللجان تؤكد أننا أسرة واحدة يجمعنا هدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن.

ايمن محسب نائب الوفد يحصد وكالة لجنة الشئون العربيه

وأكد محسب بأن دور الانعقاد الجديد سيكون علي درجه كبيرة من الاهميه سواء في الموضوعات ومشروعات القوانين التي سيتناولها ويسعي المواطن الي الانتهاء منها بما يساهم في تنظيم أموره الحياتية.

و أستمر الدكتور فخري الفقي رئيسًا للجنة والموازنة في دور الإنعقاد الثالث ، ياسر عمر ومصطفي سالم وكيلين، وعبد المنعم إمام أمينًا للسر.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي استمر النائب أحمد العوضي رئيسا للجنة ، والنائبان إبراهيم المصري وأحمد يحيى وكيلين ، والنائب محمد راضى لأمانة السر.

وفي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فاز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة بالتزكية ، وفاز النائبان يحيى عيسوي وإيهاب الطماوي بمنصب وكيلا اللجنة ، والنائب ناصر عثمان أمينا للسر.

وفي لجنة الشباب والرياضة استمر النائب محمود حسين رئيسا للجنة و سامر التلاوي ومحمد لبيب وكيلان ، وفاز حازم أمام امينا للسر.

وفي لجنة الزراعة أستمر النائب هشام الحصري رئيسا للجنة بالتزكية ، والنائبان صقر عبدالفتاح ، وحسن أبو قديرة وكيلان ، ومحمد محمود عبد القوى امينا للسر.

وفي لجنة الطاقة والبيئة فاز النائب طلعت السويدي برئاسة اللجنة ، وفاز النائبان رشا رمضان ومحمد جنيدي بمنصب الوكيلين ، والنائب خالد عبد المولي أمينا للسر.

وفاز برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب محمد كمال مرعي ، وفاز بمنصب الوكيلين النائبان هالة أبو السعد ومحمد الجارحي ، والنائبة مارسيل سمير أمينا للسر.

وفي اللجنة الإقتصادية تولي النائب محمد سليمان رئاسة اللجنة بالتزكية ، وفاز بالوكالة كلا من النائبان نيفين الطاهري ومحمد على عبد الحميد ، والنائب عمرو القطامي أمينا للسر.

وفاز برئاسة لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي برئاسة اللجنة ، واستمر الوكيلين طارق شكري وأحمد عبد المجيد، والنائب امين مسعود امينا للسر.

وفازت النائبة نورا علي بمنصب رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالتزكية ، والنائبان محمد عبد المقصود وأحمد الطيبى بمنصب الوكيلين ، والنائبة أمانى الشعولي أمينا للسر.

وأسفرت انتخابات لجنة الصحة عن فوز الدكتور أشرف حاتم برئاسة اللجنة ، والنائبان محمد الوحش ومحمد العماري بمنصب الوكيلين

والنائب كريم بدر حلمي أمينا للسر.

وفي لجنة الإتصالات فاز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة، برئاسه اللجنة واستمر كل من النائبان أحمد نشأت منصور ومرثا محروس بمقعدي الوكاله ، وفاز بأمانه السر النائب محمد يسري عبادة.

واستمرت هيئة مكتب لجنة حقوق لإنسان كما هي دون تغيير بعد فوز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة واستمرار كلا من الدكتور أيمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكلاء للجنة ، كما استمر النائب محمد تيسير مطر أمينا للسر .

وفي لجنة الشئون الإفريقية فاز النائب شريف الجبلي رئيسا للجنة بالتزكية ، والنائبان محمود سعد ومحمد سليم وكيلان ، والنائبة رشا أبو شقره لأمانة السر.

كما استمرت هيئة مكتب لجنة النقل كما هي دون تغيير ، حيث فاز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة ووحيد قرر ومحمود الضبع وكلاء ، والنائب سيد عوض بأمانه سر.

واستمرت امانة مكتب اللجنة الدينية كما هي حيث أستمر الدكتور علي جمعة رئيسا للجنة والدكتور اسامة العبد ، ومنصف نجيب وكيلين والدكتور محمد أبو هاشم امينا للسر .

وفي لجنة الصناعة فاز النائب محمد مصطفي السلاب رئيسا للجنة ، والنائبان معتز محمود ، وشحاته أبو زيد وكيلين ، وشيرين عليش امينا للسر.

وفي لجنة الشئون العربية النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسا للجنة و النائب عباس السادات و النائب أيمن محسب وكيلان واحمد مقلد امينا للسر.

واستمرت الدكتورة درية شرف الدين رئيسا للجنة الإعلام والثقافة والأثار ، ويوسف الحسيني ، ونادر مصطفى وكيلين ، وهند رشاد أمينا للسر .

وفاز برئاسة لجنة التضامن الاجتماعى النائب عبد الهادي القصبي ، وبمنصب الوكيلين النائبان أحمد فتحي ورضوى جعفر ، وسلوي أبو الوفا أمينا للسر.

وفاز النائب كريم درويش برئاسة لجنة العلاقات الخارجية ، والنائبان طارق الخولي وسحر البزار بمنصب الوكيلين ، والنائبة أميرة صابر أمينا للسر.

وفاز النائب عادل عبد الفضيل بمنصب رئيس لجنة القوى العاملة والنائبان سولاف درويش وإيهاب منصور بمنصب الوكيلين، والنائبة ألفت المزلاوي أمينا للسر.

وفي لجنة الاقتراحات والشكاوى فاز النائب عاطف ناصربرئاسة الجنة ، والنائبان محمد حمدي دسوقى ونافع عبد الهادي بمنصب الوكيلين ، والنائب هشام حسني أمينا للسر.

وأسفرت انتخابات لجنة التعليم والبحث العلمى عن فوز النائب سامي هاشم برئاسة اللجنة ، والنائبان ماجده بكري ومني عبد العاطي بمنصب الوكيلين ، والنائبة أمل عصفور أمينا للسر.

وفاز النائب أحمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية ، والنائبان محمد الحسينى ووفيق عزت بمنصب الوكيلين ، والنائب عمرو درويش أمينا للسر.