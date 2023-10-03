جمعية الصعيد تُطلق برنامجًا لتعزيز السياحة بـ 4 محافظات

نظمت جمعية الصعيد، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق برنامج "الترويج للبدائل الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجال السياحة بالصعيد" الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) من خلال مؤسسة (FPS) Fundación Promoción Social ومؤسسة CIDEA.

وذلك بحضور سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، ألفارو إيرانثو، الذي شدد في كلمته على أهمية التعاون بين البلدين.

أوضحت الدكتورة ليلى إسكندر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد، أن التعاون بين إسبانيا وجمعية الصعيد هو تعاون وَطيد يمتد لحوالي عشرين عامًا مضت.

وينفذ أنشطة البرنامج ثلاثة من الشركاء المحليين وهم: جمعية الصعيد للتربية والتنمية (AUEED) ومؤسسة ENROOT ومؤسسة اقتصاد المعرفة (KEF) - والتي عرض ممثلوها - خلال اللقاء - لمحة عامة عن السياق المحلي ومساهماتهم الرئيسية في أنشطة البرنامج.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلي تعزيز قطاع السياحة، خاصة في المناطق الريفية في صعيد مصر، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير البنية التحتية، وتأسيس شراكات فعالة، ومنصات للحوار البناء بين المستفيدين على المستوى المحلي.

ومن المخطط له أنه يعزز البرنامج فرص العمل اللائق وتشجيع ريادة الأعمال لأهل الصعيد، وذلك من خلال التأكيد على تمكين الشباب - وخاصة النساء - وتسهيل مشاركتهم الفعالة في المساعي التنموية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان، مما يساهم في عملية التنمية الشاملة لتلك المجتمعات.

البرنامج يعمل فى 4 محافظات

ومن المتوقع أن يؤثر البرنامج على نحو إيجابي في أكثر من 3000 مستفيد من المنيا وقنا والأقصر وأسوان، منهم أكثر من 800 شاب وشابة يستفيدون من رفع مهاراتهم لزيادة دخلهم في قطاع السياحة.

وسيعمل البرنامج أيضا على تمكين أكثر من 400 من المستفيدين، وتزويدهم بأساليب مبتكرة للعمل في مجالات السياحة، وتشجيع سياحة الأطعمة، وهذا الجهد الجماعي يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والازدهار في تلك المجتمعات، وجدير بالذكر أن البرنامج حاصل على موافقة ودعم وزارة التضامن الاجتماعي.