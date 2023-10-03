صحة الشرقية: إعدام 170 طن أغذية وتحرير محاضر لـ 1282 منشأة مخالفة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٠٠ يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علة المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١١١٥٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ١٢٨٢ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام ٩٢ طن و ٦٦٠ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٧٨ طن و ٢٢٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٣٢١٨ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٥٨٠٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.