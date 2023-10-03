نقيب المهندسين يخضع لعملية جراحية في مستشفى المقاولون العرب

كشف المهندس هاني النبراوي، نجل نقيب المهندسين طارق النبراوي، تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لحادث سيارة أثناء عودته من تأدية واجب العزاء في وفاة المهندس أسامة أنور نقيب المهندسين بأسيوط مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة

وقال هاني النبراوي إن والده يتلقى العلاج في مستشفى المقاولون العرب، وهو مصاب بكسر في الفك وعظام الوجه، وشرخ في قدمه، وعدة جروح في الوجه.

وذكر أن نقيب المهندسين سيخضع الآن لعملية جراحية وأضاف "نتمنى من الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".