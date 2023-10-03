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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المهندسين يخضع لعملية جراحية في مستشفى المقاولون العرب

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

كشف المهندس هاني النبراوي، نجل نقيب المهندسين طارق النبراوي، تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لحادث سيارة أثناء عودته من تأدية واجب العزاء في وفاة المهندس أسامة أنور نقيب المهندسين بأسيوط مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة

وقال هاني النبراوي إن والده يتلقى العلاج في مستشفى المقاولون العرب، وهو مصاب بكسر في الفك وعظام الوجه، وشرخ في قدمه، وعدة جروح في الوجه.

وذكر أن نقيب المهندسين سيخضع الآن لعملية جراحية وأضاف "نتمنى من الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

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