61.5% حصة دل تكنولوجيز في خدمات التخزين بمصر

أكد المهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام أن حصة الشركة في السوق المصرية بلغت 61.5% في خدمات التخزين Storage، وبلغت 56% في الخوادم Servers، وفي منتجات العملاء CSG بلغت 34.9%، وفي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Notebooks بلغت 49.9%.



أضاف طلعت أن استثمارات الشركة في مصر لم تتراجع خطوة واحدة وتواصل الشركة تخطي كل التحديات بنفس القوة والاستمرارية والنمو أملاً في تحسن الظروف الاقتصادية.



أوضح طلعت أن الغالبية العظمى من المشاريع القومية ومشاريع التحول الرقمي تكون شركة دل تكنولوجيز جزء من تلك المشاريع، ومع القطاع الخاص تعمل في قطاع البترول وأغلبية البنوك وجميع شركات الاتصالات وكذلك قطاع التعليم والتعليم العالي.



تابع نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام، أن الشركة من خلال شركائها تعمل على الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً باعتبارها القطاعات الأكثر نمواً.