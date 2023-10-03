محمد أمين: دل تكنولوجيز تدعم 2 مليون طالب في 20 دولة

قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن شركة دل تكنولوجيز لديها نحو 2 مليون طالب في 20 دولة معظمها في قارة إفريقيا تدعمهم الشركة من منطلق المسئولية المجتمعية ولكن ذلك ليس دورها الرئيس حيث تظل القاطرة الرئيسة لتطوير التعليم في يد الحكومات والهيئات.



وأوضح أن الشركة تعمل في 160 دولة حول العالم، وتعقد مؤتمرها السنوي في 44 دولة ويكون القرار في اختيار تلك الدول المستضيفة لمؤتمر الشركة السنوي، من حيث القوة البشرية والطموح والتوقعات التي سوف تشهدها الدولة التي نختارها، ومصر متقدمة بالنسبة لدول أخرى ومتأخرة بالنسبة لدول أخرى من تلك التي تشهد استضافة المؤتمر السنوي لشركة دل تكنولوجيز، وقد شهدت مصر تطوراً كبيراً في مجالات التحول الرقمي بينما تظل الإمارات أكثر دولة متطورة في الحكومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

نصح الشركات أن تكون حريصة في كيفية استثماراتها ولا بد أن تكون في الحوسبة المتعددة وهي التي تقرر أين توضع تطبيقاتها فجزء سيكون على السحابة العامة وجزء على السحابة الخاصة دون أن يشعر العميل بمصدر القرار أو التعامل وهناك قرارات أيضاً سوف تتخذ من قبل التكنولوجيا الطرفية ثم تعود بالمعلومات للسحابة الخاصة بها.

كشف محمد أمين عن توسعات جديدة للشركة في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وقد حصلت دل تكنولوجيز على مشاريع حكومية عديدة بأرقام كبيرة، حيث في الشرق الأوسط حصلت على مشاريع حكومية في الإمارات والسعودية وبولندا وتركيا وحصلت الشركة على مشاريع حكومية كبيرة ولها الحصة الأولى هناك، وفي مصر تعمل الشركة على استكمال المشاريع الحكومية التي حصلت عليها ودائماً ما تدعمها الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات.