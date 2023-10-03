ننشر أسماء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان..
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس، على أن يعود للانعقاد اليوم الثلاثاء ، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان رسميًا
وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية منهم محمد السلاب رئيس للجنة الصناعه ، طلعت السويدي رئيسآ لجنة الطاقة والبيئة ، وتنشر الوفد فى السطور التالية اسماء اعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب :
لجنة الصناعة
محمد مصطفى السلاب - الرئيس
معتز محمود - وكيل
شحاته أبو زيد - وكيل
شيرين عليش - أمين السر
لجنة الطاقة والبيئة
طلعت السويدي - الرئيس
محمد جنيدي - وكيل
رشا رمضان - وكيل
خالد عبد المولى - أمين سر
لجنة الإسكان
محمد عطية الفيومي - رئيس
طارق شكري - وكيل
أحمد عبد المجيد - وكيل
أمين مسعود - أمين سر
لجنة الشئون العربية
أحمد فؤ اد أباظة - رئيس
عباس السادات - وكيل
أيمن محسب - وكيل
أحمد مقلد - أمين سر.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد كمال مرعي - رئيس
هالة أبو السعد - وكيل
محمد الجارحي - وكيل
مارسيل سمير - أمين سر
لجنة الشئون الأفريقية
شريف الجبلي - رئيس
محمود السيد سعد - وكيل
محمد سليم - وكيل
رشا أبو شقرة - أمين سر
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إبراهيم الهنيدى - رئيس
إيهاب الطماوي - وكيل
يحيى عيسوي - وكيل
ناصر عثمان - أمين سر
لجنة الإدارة المحلية
أحمد السجيني - رئيس
محمد الحسيني وكيل
محمد وفيق وكيل
عمرو درويش - أمين السر
لجنة التضامن الاجتماعي
عبدالهادي القصبي - رئيس
أحمد فتحي - وكيل
رضوي جعفر - وكيل
سلوى أبو الوفا - أمين سر
لجنة الدفاع والأمن القومي
اللواء أحمد العوضي - رئيس
إبراهيم المصري - وكيل
أحمد يحيى الجحش - وكيل
محمد راضي - أمين سر
لجنة الزراعة والري
هشام الحصري - رئيس
صقر عبد الفتاح - وكيل
حسن أبو قديرة - وكيل
محمد عبد القوى - أمين سر
لجنة الخطة والموازنة
فخري الفقي - رئيس
مصطفى سالم - وكيل
ياسر عمر - وكيل
عبدالمنعم إمام - أمين سر
اللجنة الاقتصادية
محمد سليمان - رئيس
محمد علي عبدالحميد - وكيل
نيفين حمدي - وكيل
عمرو القطامي - أمين سر
لجنة التعليم
.سامي هاشم - رئيس
ماجدة بكري - وكيل
منى عبد العاطي - وكيل
أمل عصفور - أمين سر
لجنة الصحة
أشرف حاتم - رئيس
محمد الوحش - وكيل
محمد العماري - وكيل
كريم بدر حلمي - أمين سر
لجنة حقوق الإنسان
طارق رضوان - رئيس
أيمن أبو العلا وكيل
محمد عبد العزيز - وكيل
محمد تيسير مطر - أمين سر
لجنة النقل والمواصلات
علاء عابد رئيس
وحيد قرقر وكيل
محمود الضبع - وكيل
محمد السيد عوض - أمين سر
لجنة العلاقات الخارجية
كريم درويش - رئيس
طارق الخولي - وكيل
سحر البزار - وكيل
أميرة صابر أمين سر
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوي - رئيس
أحمد نشأت منصور - وكيل
مارثا محروس - وكيل
محمد عبادة - أمين سر
لجنة الشباب والرياضة
محمود حسين - رئيس
سامر التلاوي - وكيل
محمد لبيب - وكيل
حازم إمام - أمين سر
لجنة الثقافة والإعلام
درية شرف الدين - رئيس
يوسف الحسيني - وكيل
نادر مصطفى - وكيل
هند رشاد - أمين سر
لجنة السياحة
نورا علي - رئيس
أحمد الطيبي - وكيل
محمد عبد المقصود - وكيل
أماني الشعولي - أمين سر
لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف ناصر - رئيس
نافع عبد الهادي - وكيل
محمد حمدى دسوقي - وكيل
هشام حسين- أمين سر