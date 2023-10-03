محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة ودفعة اقتصادية استثنائية (شاهد)

منحة إلهية تحولت من فاكهة البسطاء إلى اقتصاد يدعم الوضع القاسي في قطاع غزة، حيث إن محصول التمر يتلألأ فوق النخيل الشاهق في حقول بغزة مبشرا سكان القطاع بزيادة كبيرة في الإنتاج هذا الموسم، في ظل وضع اقتصادي صعب بغزة.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة ودفعة اقتصادية استثنائية” حيث يكسو التفاؤل وجوه أصحاب مزارع المور والعاملين فيها، خاصة وأن العام الماضي كان المحصول ضعيفا، بينما تحتاج الثمار هذا العام ما بين 15 و17 لجنيها.

قطاع غزة

ورغم الظروف الصعبة والأحوال الجوية المتقلبة، إلا أن المزارعين حصلوا على إنتاج جيد، وهو ما أتاح عددا كبيرا من فرص العمل، فاستفادت أسر كثيرة في قطاع غزة.

الشجر المثمر

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة إن هناك 240 ألف نخلة منها 180 ألف شجرة مثمرة أنتجت هذا العام 15 ألف طن من التمور.