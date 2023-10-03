22.9 مليار دولار مبيعات دل تكنولوجيز في الربع الثاني من العام

أعرب محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن ثقته في أن شركة دل تكنولوجيز سوف تصبح من أكبر 3 شركات في العالم خلال الفترة المقبلة والسوق بأكمله يشهد أن الشركة تسير على الطريق الصحيح، وكانت رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، من الشركات القليلة التي استمرت في تطوير منتجاتها وتتوقع ارتفاع مبيعاتها في النصف الثاني من العام، وقد نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 22.9 مليار دولار في الربع الثاني فقط.



وذكر محمد أمين، أن الشركة لديها 120 ورشة للعمل على كل ما يخص الذكاء الاصطناعي بما يؤكد أن الشركة سوف تشهد قريباً طفرة كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ولديها مشروع من خلاله تقود 30 شركة عالمية في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك لديها شراكات كبيرة مع كبرى المؤسسات لتطوير السوفت وير، وذكر على سبيل المثال أن الشركة أصبحت لديها القدرة على تأمين معلومات السحابة بشكل أكثر تطوراً، ولديها 17 إكذابايت من البيانات.



قال إن شركة دل تكنولوجيز، تدعم الشباب في الكثير من أعمالها حيث إن لديها ما يقرب من 1550 موظف بمركز التميز والأولوية لتعيين الشباب وهناك مبادرات مع شركاء أخرين لدعم الشباب.



وعلى صعيد التطور في الروبوتات التي تدير وتقود مختلف أمور الحياة، أعرب عن تمنيه بأن القيادة في المستقبل تظل للإنسان وليس لأي شيء أخر، مؤكداً أن الجميع يجب أن يعمل لمصلحته الشخصية ويجب أن نسعى جميعاً لتطوير إمكانياتنا والدفاع عن أنفسنا ضد مطامع الأخرين.