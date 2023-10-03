مصريو ميلانو بإيطاليا يدعمون الإنتخابات الرئاسية المقبلة

أكد أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، دعمهم للإنتخابات الرئاسية المقبلة، ومتابعتهم لها والمشاركة فيها، حرصًا منهم للوقوف مع وطنهم في أي قرار يكون في صالحه.



وقال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ورئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية أن أبناء مصر بميلانو حرصوا على دعم مصر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

أبناء مصر بميلانو حرصوا على دعم مصر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة



وطالب عبد القادر جميع المصريين في ميلانو وإيطاليا جميعها والتي بها أكبر جالية مصرية بإيطاليا بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكد عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بإيطاليا على ضرورة توجيه رسالة من خلال هذه الانتخابات للعالم أجمع بمدى إيمان المصريين بالخارج بوطنهم وقيادته.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم