سيشيل.. زعيم حزب المعارضة الرئيسي متهم بممارسة السحر

وجهت اتهامات لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في جزيرة سيشل، باتريك هيرميني، يوم الاثنين، في إطار تحقيق في شبهات تتعلق بممارسة "السحر".

وندد باتريك هيرميني، زعيم حزب سيشل المتحدة والمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2025، بالقرار ووصفه بأنه سياسي.

وألقي القبض على هيرميني، في مقر حزبه وتم تفتيش مكتبه قبل إطلاق سراحه.

ووجهت إلى باتريك هيرميني، إلى جانب ستة آخرين من سيشيل ومواطن تنزاني، اتهامات فيما يتعلق بتحقيق في أعمال "السحر" و"غير طبيعية وخرافية".

ويرتبط التحقيق باكتشاف جثتي امرأة مسنة وشاب في أغسطس في مقبرة بجزيرة ماهي الرئيسية.

وعثر على اسم السيد هيرميني، الذي كان رئيسا للجمعية الوطنية بين عامي 2007 و2016، على هاتف المواطن التنزاني الذي ألقي القبض عليه في مطار سيشيل الدولي نهاية سبتمبر الماضي وبحوزته حجارة وزجاجات صغيرة تحتوي على مادة بنية اللون، سائل ومجموعة متنوعة من المساحيق، وعدد من الوثائق التي تحتوي على لغة ورموز توصف بالشيطانية، بحسب وكالة أنباء سيشل.

وقال ممثلو الادعاء إن الرموز الموجودة في الوثائق تشبه الرموز الأخرى التي تم العثور عليها في المواقع المخربة في الأرخبيل، بما في ذلك الكنائس الكاثوليكية.

وبعد توجيه التهم إليه يوم الاثنين، أُطلق سراح باتريك هيرميني بكفالة قدرها 30 ألف روبية سيشيلية (حوالي 2100 يورو).

وقال رئيس الدولة هيرميني ، "بالنسبة لي، هذا قرار يأتي مباشرة من رئاسة السيد رامكالاوان".

وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه المتهم غرامات. ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في 3 نوفمبر.