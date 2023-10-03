رونالدو وتيلو الأفضل في الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي

كشفت رابطة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من دوري "روشن" لهذا الموسم 2023/2024.

وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على رأس التشكيل المثالي للجولة الثامنة، بجانب تواجد كريستيان تيو، لاعب الفتح.

ويقدم الدون مستويات قوية مع العالمي خلال الفترة الحالية، حيث نجح في قيادة الأصفر للفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق الهلال الانتصار على الشباب بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

فيما تواجد تاليسكا وسلطان الغانم لاعبا النصر في التشكيل المثالي للجولة الثامنة في الدوري السعودي، بجانب نجمي الهلال سافيتش وكاليدو كوليبالي، بينما غاب لاعبو فريقي اتحاد جدة والأهلي عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة.

جدير بالذكر أن الجولة الثامنة من دوري "روشن" شهدت مواجهة مصرية خالصة، حيث واجه طارق حامد، لاعب ضمك، بمواطنه محمد شريف، لاعب الخليج، في المباراة التي انتهت بفوز فريق حامد بنتيجة 2/0.