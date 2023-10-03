مانشستر سيتي يستعيد نجميه قبل مباراة لايبزيج

استعاد مانشستر سيتي خدمات نجميه ذلك قبل المباراة المرتقبة لايبزيج المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ريد بول أرينا".





وعاد الثنائي جون ستونز، وبيرناردو سيلفا إلى مران مانشستر سيتي بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرض لها الثنائي قبل مباراة لايبزيج.



وسيكون قرار مشاركة بيرناردو سيلفا وستونز بيد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أمام لايبزيج، بعدما أصبح الثنائي جاهزان للمشاركة مع السيتي.



ويعتلي مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابقة في دوري أبطال أوروبا ويملك في رصيده 3 نقاط بعد انتصاره في الماراة الماضية على النجم الأحمر الصربي بثلاث أهداف مقابل هدف والتي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

فيما يحتل لايبزيج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ويملك في رصيده 3 نقاط.

