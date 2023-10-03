إحالة عصابة تزوير العملات المحلية إلى المحاكمة

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير العملات المحلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بالقاهرة لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما مبلغا ماليا "مقلدا".

بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.

بمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته (3 جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر" - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات)، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.