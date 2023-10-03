طريقة تحضير الكبسة على خُطى المطاعم الإماراتية

تمثل التوابل والبهارات دورًا أساسيًا في اختلاف المذاق وهذا ما تحرص عليه الأمهات في تحضير بعض الوصفات العربية الشهيرة بالكبسة.

وتحتل الكبسة الإماراتية مكانة خاصة في البيوت المصرية خاصة عند العزومات لأنها من إحدى أطيب وصفات المطبخ الخليجي، تعرفي عليها بالسطور التالية.

حضري كبسة بالطريقة الإماراتية:

من المطبخ الخليجي حضري كبسة بالطريقة الإماراتية وقدمي أفضل مذاق على الإطلاق.

المقادير:

- اللحم: كيلو (مقطع مكعبات متوسطة الحجم)

- الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

- أرز بسمتي: 3 أكواب

- البصل: 2 حبة (مفروم)

- طماطم: 2 حبة (مفرومة)

- فلفل أخضر حار: 2 حبة

- الزعفران: ملعقة صغيرة

- حمص: كوب

- القرفة: 3 عود

- ورق غار: 3 ورقات

- هيل: 5 حبات

- اليانسون: 5 حبات (حبّ)

- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة ونصف.

- الكركم: ملعقة صغيرة ونصف.

- بابريكا: ملعقة صغيرة ونصف.

- ملح: رشّة.

- فلفل أسود: رشّة.

- مكسرات: حسب الرغبة (للتزيين).

- زبيب: حسب الرغبة (للتزيين).

- الماء: حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلبي حتى يتحمر.

أضيفي البصل، والهيل، وورق الغار، واليانسون الحبّ، وأعواد القرفة، وقلبي قليلًا، ثم أضيفي الطماطم، والثوم، والفلفل الحار.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، والبابريكا، والكركم، ثم قلبي لمدة دقيقة.

اغمري المكونات بالماء، واتركي القدر على نار هادئة لحوالي ساعة حتى ينضج اللحم تمامًا.

اسلقي الأرز على النار مع إضافة الملح نصف سلقة فقط، ثم صفّيه وأضيفي إليه الزعفران.

أضيفي الأرز والحمص إلى مرق اللحم، واتركيه يُطهى على نار هادئة حتى تمام النضج.

اسكبي الكبسة في طبق التقديم، وزينيها بالمكسرات والزبيب، وقدميها ساخنة.