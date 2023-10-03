قنا تحتفل بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر بوضع إكليل زهور على النصب التذكارى

قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمنطقة حوض عشرة، و قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءا للوطن ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفال، العميد محمد غنيم المستشار العسكري للمحافظة ، و اللواء مصطفي مبروك مدير أمن قنا ، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، و الدكتور آحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

تهنئة الرئيس

وقدم المحافظ، أسمى آيات التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكرى التاريخية المجيدة ، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، كما قدم المحافظ التهنئة لقواتنا المسلحة ، و للقيادات التنفيذية وأهالي وأبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري ، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة لأكبر و اسرع انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث، والذي مازال يدرس حتي الآن في الكليات العسكرية حول العالم.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين . وأكد محافظ قنا، أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة ، مشيدا بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها .

أسر الشهداء

ووجه المحافظ، رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي ، مؤكدا أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث يزخر بانتصارات القوات المسلحة المصرية في معارك ملحمية.

بدأت مراسم الاحتفال بدأت بمصافحة المحافظ للقيادات الأمنية والعسكرية والقيادات التنفيذية ، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة ، ثم عزفت الموسيقى العسكرية ( سلام الشهيد ) ، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.