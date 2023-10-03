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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جامعة الوادي الجديد وهيئة الاستشعار تبحثان التعاون العلمي مع جايكا اليابانية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد وهيئة الاستشعار تبحثان التعاون العلمي

شاركت جامعة الوادي الجديد والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في سلسلة اجتماعات مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) برئاسة كاتو كين. مدير مكتب جايكا بالقاهرة والوفد المرافق له.

 

حيث تم مناقشة أطر التعاون في مشروع مشترك مع جامعة صوفيا اليابانية لخدمة المجتمع بمحافظة الوادي الجديد.

ووقع خلال الاجتماع جامعة الوادي الجديد والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على محضر اجتماعات الدراسة التخطيطية التفصيلية للتعاون الفني للمشروع المصري الياباني بعنوان "ضمان الاستدامة" لمجتمعات الواحات المرتبطة باستخدام المياه والأراضي في الصحراء الغربية لجمهورية مصر العربية. "، وبدء التعاون الفني لهذا المشروع، وشاركت جامعة صوفيا اليابانية في حفل التوقيع كأحد الجامعات المشاركة في المشروع.

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