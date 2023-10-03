سكان أبوزنيمة يطالبون بتقوية شبكات الهواتف المحمولة

أصبحت مشكلة سوء تغطية شبكات الجوال ظاهرة تؤثر على الكثير من المدن في مصر، ومن بين هذه المدن تبرز مدينة أبو زنيمة كواحدة من المناطق الأكثر تأثرًا. يواجه سكان أبو زنيمة تحديات كبيرة بسبب عدم توفر خدمات الجوال بالشكل المطلوب.

تعبّر شكاوى الأهالي عن حجم المعاناة التي يمرون بها يوميًا. أحد المواطنين يشير إلى أنه عندما يريد أن يتحدث في الهاتف، لا بد أن يخرج من منزله ويجلس في مكان معين يعرفه الأهالي جيدًا. هذا المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه سماع المكالمات بوضوح. وهذا ليس مجرد إزعاج، بل أمر يؤثر على الخصوصية والراحة الشخصية.

وصرح محمد ابونور أحد أهالى ابوزينمة، إلى أن مدينة أبوزينمة تعاني من إهمال من قبل شركات الاتصالات، وهذا أمر غير مقبول. يجب على هذه الشركات الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية وأن تزيد من عدد أبراج دعم الشبكات لتوفير تغطية جيدة في هذه المنطقة وعلى الطرق المحيطة بها.

قد قام هذا المواطن وغيره بتقديم شكاوى لجميع الجهات المعنية، بدءًا من رئيس المدينة وصولاً إلى رئاسة الوزراء. لكن، للأسف، لم يتحرك أحد لحل هذه المشكلة المتفاقمة. يبدو أن تلك الشكاوى تجاهلت أو تم تجاوزها دون أدنى اهتمام.

من الواضح أن مشكلة سوء تغطية الجوال في مدينة أبو زنيمة تتطلب انتباهًا عاجلًا وحلا فعّالًا. الاتصال الجيد هو أمر أساسي في حياة الناس اليومية، ويجب على شركات الاتصالات والجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه سكان تلك المدينة وتقديم الحلا المناسب لتحسين تغطية الشبكات في المنطقة. ينبغي ألا ننسى أن الاتصالات تعزز من التواصل وتسهم في تحقيق التقدم في المجتمعات، وهذا الحق يجب أن يكون متاحًا للجميع دون استثناء.