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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القطاع العقاري بألمانيا يغرق في أزمة طاحنة (شاهد)

العقارات في ألمانيا
العقارات في ألمانيا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “القطاع العقاري في ألمانيا يغرق في أزمة طاحنة”، فجراء القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام تضاعف تعثر المطورين العقاريين في ألمانيا وعُلق العمل في عدد كبير من المشروعات.

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قطاع العقارات

أزمة لم يشهد مثلها قطاع العقارات في ألمانيا منذ 30 عاما، حيث أعلنت واحدة من كل 5 شركات عقارية إلغاء مشروعات في أغسطس، بينما تواجه 11.9% من الشركات صعوبات تمويلية.

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من خُمس الناتج الإجمالي لألمانيا، ويشكل العاملون فيه نحو 10% من إجمالي العاملين في البلاد. 

الحكومة الألمانية 

ووعدت الحكومة الألمانية ببناء 400 ألف وحدة سنويا لمواجهة النقص المزمن في المساكن الذي تفاقم إثر الطالب المتزايد ن تدفق اللاجئين والعمال الأجانب، ولكن الرياح المعاكسة أدت إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

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