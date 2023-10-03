الخارجية الفلسطينية تُحذرُ من النتائج الكارثية لحرب الاحتلال الإسرائيلي

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من النتائج الكارثية لحرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الشعب الفلسطيني، خصوصًا تداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، الأمر الذي بات يهدد يومًا بعد يوم ويهيئ المناخات لحدوث انفجار كبير في ساحة الصراع.



حمّلت الوزارة، في بيان صحفي، الدول التي توفر الحماية لدولة الاحتلال والحصانة من أية عقوبات، المسئولية المباشرة عن صمتها على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية.

قالت الخارجية الفلسطينية: "إن الاحتلال بات يتعايش مع ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات والجرائم كونها مواقف وردود أفعال متدنية وضعيفة، إعلامية شكلية، لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع واضطهاد وتنكيل ونظام فصل عنصري (أبرتهايد)، بل تستظل بها دولة الاحتلال في تعميق إفلاتها المستمر من العقاب وتمردها على القانون الدولي واستخفافها بقرارات الأمم المتحدة، وتقوم بتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصلها تمامًا عن قطاع غزة، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى ضرب الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين كما حددتها قرارات الشرعية الدولية.

أدانت الوزارة بأشد العبارات، حرب المستوطنين المفتوحة واعتداءاتهم الهمجية على المواطنين الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم الواقعة في مناطق جنوب نابلس، وعربداتهم في الخليل، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وازدياد أعداد المشاركين فيها، واعتداءات شرطة الاحتلال على المرابطين في البلدة القديمة بالقدس.

أشارت الوزارة إلى ما يتعرض له المسجد الإبراهيمي من عربدات واعتداءات كما حصل بالأمس من تدنيس وإقامة حفل غنائي بداخله، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة في المسجد وتهويده.

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