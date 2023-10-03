جامعة أسيوط تستهدف توظيف أحدث التطبيقات الخاصة بالاتصالات والمعلومات

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالتعاون مع كلية التجارة اليوم ورشة عمل تدريبية حول التحول الرقمي للجامعات خلال الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر لتدريب العاملين بالإدارات المختلفة بالكلية على التحول الرقمى.

كلية التجارة بأسيوط تنظم ورشة عمل حول التحول الرقمى

حضر افتتاح الورشة التدريبية الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووائل محمود أمين عام الجامعة المساعد والمشرف على التحول الرقمى بالجامعة والدكتور مصطفى مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وعبدالحميد بدر مدير إدارة النظم والتطبيقات وبمشاركة العاملين بالإدارات المختلفة بالكلية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الهدف من الورشة التدريبية نشر ثقافة التحول الرقمي بين العاملين بالجامعة ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية وصقل قدراتهم إلى جانب التغلب على المعوقات التي تواجههم في أعمالهم الإدارية وتوظيف أحدث التطبيقات الخاصة بالاتصالات والمعلومات في الجامعة؛وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على النهوض بمهارات وخبرات مواردها البشرية وتنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالجهاز الإداري في كافة القطاعات على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع المستحدثات التكنولوجية لتحسين أداء الخدمات التعليمية والإدارية ورفع جودتها وكفاءتها فضلاً عن تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعة من أجل مواكبة خطة ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030

وأوضح الدكتور علاء عبدالحفيظ إن كلية التجارة حريصة على الاهتمام بالتحول الرقمي وتطبيقه في برامجها الدراسية كبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS والذي يجمع بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات وبرنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS والذي يرتكز على استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مؤكداً أن التحول الرقمي يعد عنصراً أساسيًا لتطوير جميع ما تقوم به الجامعة من خدمات.

وأشار وائل محمود إلى أن منظومة التحول الرقمي في الجامعات هي جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية لتحقيق رفاهية المواطن وتوفير وتسهيل كافة الخدمات له.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى مرسي أن الورشة تتناول مفهوم التحول الرقمي وأهميته وأهدافه والتحديات التي تواجهه وعوامل نجاح التحول الرقمي إلى جانب تدريب العاملين على الحاسب الآلي بمعمل الكلية على مدار يومين.

كلية التجارة بأسيوط تنظم ورشة عمل حول التحول الرقمى