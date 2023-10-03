سامسون يقترب من الرحيل والزمالك يرفع شعار الفوز على البنك

استقر نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع سامسون أكينيولا في شهر يناير المقبل، بشكل ودي وبما يرضي الطرفين النادي واللاعب.

كان أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض قد أثنى على لاعبيه والمجهود الذي بذلوه في المباراة الأخيرة أمام أرتا سولار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية.

كما أشاد على الأداء والإصرار والروح العالية التي ظهر عليها الجميع، وأثمرت عن تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات للبطولة.

وطالب اوسوريو اللاعبين باستثمار الفوز وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

وتحدث أوسوريو عن العديد من الأمور والمواقف الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة، وشرح البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.