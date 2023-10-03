مدير تعليم فرشوط يتابع مدارس التعليم المجتمعى

أجرى المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، اليوم الثلاثاء، يرافقه كلآ من عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية وعبدالناصر عز العرب رئيس قسم التعليم المجتمعى و مؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى وإدارة الأزمات و أحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، جولة تفقدية لفصول التعليم المجتمعى بقرية العسيرات.

تضمنت الزيارة مدرسة الوحدة للتعليم المجتمعي، مدرسة البدور للتعليم المجتمعي، ومدرسة الزهراء للتعليم المجتمعي.

وذلك ضوء اهتمام الدولة بالتعليم المجتمعى وأن تلك مدارس التعليم المجتمعي هي مدارس ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية، ‏وتهدف تلك المدارس إلى القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم، وهي تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير .

أشاد "قاصد" خلال زيارته بمستوى التلاميذ الرائع فى أسلوب الشرح عبر الشاشات التفاعلية واستخدام الوسائل التعليميه المبسطة لتوصيل المعلومة للتلاميذ مما أدى إلى ارتفاع مستويات القياسية والتفاعلية لدى التلاميذ ، وتم تكريم بعض التلاميذ المتميزين بالمدارس.

وقدم مدير تعليم فرشوط الشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير للتعاون المثمر الدكتور أسامة عاشور مسئول شئون التعليم بمؤسسة مصر الخير وعلياء النجار مديرة مشروع دعم التعليم المجتمعى مؤسسة مصر الخير في الجهد المبذول فى فصول التعليم المجتمعى ومع الشكر أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بقرية العسيرات متمنيين لهم مزيد من التفوق والنجاح.