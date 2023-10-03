كيفية حظر موقع ويب في Brave (دليل خطوة بخطوة)

Brave هو متصفح يركز على الخصوصية ويقدم للمستخدمين مجموعة كبيرة من الميزات لتحسين تجربتهم عبر الإنترنت. إحدى هذه الميزات هي القدرة على حظر مواقع ويب معينة. سواء كنت تتطلع إلى زيادة الإنتاجية عن طريق حظر المواقع التي تشتت انتباهك أو ضمان سلامة طفلك على الإنترنت، فإليك كيفية القيام بذلك في Brave:

إطلاق متصفح Brave:



افتح متصفح Brave على جهازك.

إعدادات الوصول:

انقر على النقاط الرأسية الثلاث (أو قائمة الهامبرغر) الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

من القائمة المنسدلة، حدد "الإعدادات".

انتقل إلى إعدادات الأمان:

في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وابحث عن قسم "الأمان".

إدارة المواقع المحجوبة:

ستجد هنا خيارًا يسمى "إدارة المواقع المحظورة". انقر عليه.

إضافة موقع ويب للحظر:

سيظهر لك مربع نص يمكنك من خلاله إدخال عنوان URL لموقع الويب الذي ترغب في حظره.

بعد إدخال عنوان URL، انقر فوق الزر "إضافة" أو "حظر".

التأكيد والخروج:

بمجرد إضافته، سيتم حظر موقع الويب، ولن تتمكن من الوصول إليه باستخدام متصفح Brave.

اخرج من الإعدادات، وستكون جاهزًا!

الخلاصة: يعد حظر مواقع الويب في Brave عملية مباشرة. ومن خلال الاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم، مما يضمن رحلة أكثر أمانًا وتركيزًا عبر الإنترنت.