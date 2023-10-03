هل متصفح Brave آمن؟

إذا قمت بزيارة موقع الويب الخاص بهم، فإن مطوري متصفح الويب Brave يقدمون الكثير من الادعاءات الجريئة حول الخصوصية والأمان. ولكن هل هناك أي حقيقة في هذه الأحاديث، خصوصًا وأن شركات مثل آبل، وجوجل، وموزيلا تحب أن تقول أشياء مماثلة؟

متصفح Brave على سطح المكتب والهواتف



بشكل عام، نعم. إنه يعتمد على Chromium، وهو نفس إطار العمل مفتوح المصدر الذي يقوم عليه Google Chrome وبعض المتصفحات الأخرى، لذا فإن أي تحسينات أمنية في عالم Chromium يجب أن تنتقل بسرعة إلى Brave.

يذهب Brave إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم بحظر الإعلانات الغازية وتتبع ملفات تعريف الارتباط بشكل افتراضي. حتى أنها تدعي أنها تمنع "بصمات الأصابع" - أي التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط - بالإضافة إلى تتبع الارتداد/إعادة التوجيه، الذي يحاول تجاوز القيود المفروضة على ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية باستخدام روابط وسيطة. إذا كنت على استعداد للتضحية بالسرعة والراحة من أجل أقصى قدر من الخصوصية، فهناك وضع Tor مدمج.

هناك أيضًا ميزة محفظة العملة المشفرة، والتي قد تثير مخاوف من أن Brave يحاول فرض الرموز المميزة أو NFTs عليك، مثل Basic Attention Token الخاص به والذي يعد جزءًا من Brave Rewards لعرض الإعلانات. ولكن يجب تمكين المحفظة يدويًا، حتى تتمكن من تجنب هذا المحتوى إلى حد كبير.

في الواقع، ظهر جدل ذو صلة في عام 2020. تم اكتشاف أن Brave يعيد توجيه عناوين URL تلقائيًا من Binance إلى الروابط التابعة، واضطر الرئيس التنفيذي Brendan Eich إلى شرح الموقف (مدعيًا أنها كانت مشكلة إكمال تلقائي تتضمن كونه شريكًا تابعًا لـ Binance) والوعد بالتصحيحات . ويبدو أنه لم تظهر أي خلافات أخرى.

هل يقوم متصفح Brave بجمع البيانات؟



بغض النظر عن الجدل التابع القصير، لا. تقول شركة Brave إنها تمتثل لقوانين مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا واللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، حتى أنها حاربت جوجل في عام 2019 بشأن ممارسة مزعومة للتحايل على قواعد القانون العام لحماية البيانات.

إذا شاركت في برنامج Brave Rewards، فإن أي إعلانات تشاهدها يتم الحصول عليها من شبكة Brave Private Ads. عليك أن تختار عرضها، ويصر Brave على أنها "تحمي الخصوصية".

هل متصفح Brave أكثر أمانًا من Chrome؟



إن متصفح Chrome ليس غير آمن بشكل أساسي، حيث يتمتع كل من Brave وChrome بوسائل حماية ضد البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي، على سبيل المثال. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن التتبع، فمن الواضح أن Brave هو الخيار الأفضل، حيث يتم تضمين أدوات مكافحة التتبع وتنشيطها افتراضيًا.

تعتمد جوجل على الإعلانات لتحقيق الربح. لذلك، على الرغم من أنه يحتاج إلى الحفاظ على أمان المستخدمين بشكل معقول، إلا أنه لا يمنع معظم آليات التتبع التجارية، على الأقل بدون ملحقات. إذا كنت تبحث عن خواتم الخطوبة باستخدام Chrome، فلا تتفاجأ إذا بدأت في الحصول على إعلانات لمختلف الخدمات المتعلقة بالزفاف.