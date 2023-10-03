مدرب الإسماعيلي هدفنا واضح في المرحلة المقبلة

حدد حمد إبراهيم، مدرب فريق الإسماعيلي، ملامح خطة العمل للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال حمد في تصريحات إذاعية، إن هدف الجميع في المباريات المقبلة الفوز بصرف النظر عن الفريق الذي سنواجهه مشيرًا إلى أن الفوز على الاتحاد السكندري هو البداية الحقيقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مدرب الإسماعيلي: اللاعبون كانوا في حاجة لكسب الثقة من فوز مهم على فريق كبير والنادي يمر بظروف صعبة، ولكن هدفنا محدد رغم كل الصعوبات.

وأضاف: عدم تأخر الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم سينهي حالة الخوف لدى اللاعبين في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن هدفنا هو اللعب على الفوز في كل مباريات الدوري، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بأنه يريد حصد الثلاث نقاط في كل لقاء.