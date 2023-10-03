أروى جودة تتصدر غلاف سول العربية بجاذبية مفعمة بالأنوثة (صور)

خضعت النجمة أروى جودة لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سول العربية لتحتفل بعيد ميلادها الجديد بشكل لافت مفعمة بالأنوثة وتتصدر أهتمام وإعجاب متابعيها من جديد؛ لتصبح نجمة شهر سبتمبر.

استطاعت أورى جودة أن تحفر أسمائها بحروف من الأناقة والجاذبية لحسن أختيارها للإطلالات التي تطل بها على جمهورها، وذلك بجانب مكانتها الرفيعه في مسيرتها الفنية التي تميزت بالآداء العميق والحضور الآسر الجذاب وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات.

وتألقت أروى جودة بعدة إطلالات لافته، حيث تألقت بأول إطلالة بفستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة منفوخه، صمم من قماش الساتان باللون الجنزاري المضلع.

وتألقت بالشيفون المكشكش لتطل مثل أميرات ديزني بتصميم الفستان اللافت بلون البنفسج الزاهي.

وكان أختيارها للمجوهرات موقف للغاية مع حبات اللؤلؤ المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر ناعمة ووضعت لمسات جذابة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعية مع الأيشادو الأخضر اللامع فوق جفن عينيها ولون الكشمير في الشفاه.

أروى جودة (27 سبتمبر 1984 -)، ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

عن حياتها

ولدت بمدينة جدة في السعودية، خالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود، بدايتها كانت كعارضة أزياء، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004، وشاركت كذلك في تقديم الاعلانات التجارية.

تقديم البرامج

خاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012 وذلك من خلال تقديمها برنامج ذا فويس الذي تم بثه على قناة إم بي سي.