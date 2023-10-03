الأولمبية تهنىء اتحاد الرماية بذهبية محمد حمدي في بطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بعد حصول اللاعب محمد حمدي على الميدالية الذهبية لمنافسات بطولة أفريقيا السادس عشر للرماية المقامة على ميادين مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونجح محمد حمدي في تحقيق المركز الأول والميدالية الأولمبية في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.