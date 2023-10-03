حملات تفتيشية على المعديات النيلية بأبوقرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات النيلية سواء العامة أو الخاصة للإطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية .

مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، خاصة مع بدء العام الدراسي وتوافد الطلاب والمدرسين على استخدام المعديات، في هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق ، حيث تم التفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي ، للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها ، والتأكيد على التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

من جانبه، أكد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على الإلتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ، ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ، ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات ، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.