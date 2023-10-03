أباظة يشيد بأداء مكتب سجل مدني الصحفيين

أشادت جمعية مصر المستقبل للتطوير والتنمية والإعلام، برئاسة النائب اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمكتب السجل المدني بمقر نقابة الصحفيين، والمقام التعاون بين نقابة الصحفيين وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إذ ساهمت جهودهم في توفير عامل الوقت والجهد وتيسير كل الإجراءات علي الصحفيين.

ووجه "أباظة" الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بمكتب السجل المدني برئاسة "مرفت منصور" وموظفي المكتب والذين لا يدخرون جهدًا في تقديم كافة الخدمات بصورة متميزة من أجل خدمة أعضاء النقابة وأسرهم والتيسير عليهم، مضيفًا بأن هناك قرار من مجلس إدارة جمعية مصر المستقبل للتطوير والتنمية والإعلام بتنظيم احتفالية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات وعلي رأسهم القائمين علي العمل بمكتب السجل المدني، نتيجة لجهودهم وتفانيهم في العمل وردود الأفعال الإيجابية اتجاههم في تقديم خدمات متميزة للصحفيين وأسرهم.

وثمن اللواء "هاني دري أباظة" جهود نقابة الصحفيين في توفير مكتب سجل مدني بمقر النقابة من خلال تطبيق استراتيجية تستهدف التيسير على الصحفيين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهلهم، حيث سهل مكتب السجل المدني الكثير من الإجراءات والوقت للسادة الصحفيين وأسرهم، بدلًا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخري، كي يتمكن الصحفي من الحصول على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت ودون زحام أو انتظار.