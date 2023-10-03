بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر2023، ليغق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنحو 4.28 نقاط ليبلغ عند مستوى 6858.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر147 مليون سهم، عبر 10573 صفقة نقدية، بقيمة 2ر37 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 86ر9 نقاط ليبلغ مستوى 19ر5731 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 4ر75 مليون سهم، عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 48ر9 نقاط ليبلغ مستوى 15ر7477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 %، من خلال تداول 14ر72 مليون سهم، عبر 6168 صفقة بقيمة 9ر27 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 62ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5710 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 %، من خلال تداول 6ر43 مليون سهم، عبر 2413 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار كويتي.

البورصة المصرية تحتفل بأسبوع المستثمر العالمي والثقافة المالية

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وأشرف سالمان – رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2023.

أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال. وأضاف الشيخ: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

تعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال محاور عدة

قال رئيس البورصة إن استراتيجية البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور تشمل – بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة- مجموعة من البرامج والفعالیات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلبة المدارس.

وصرح أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار، مؤكدا على أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال. وأضاف سالمان: إن اتحاد الأوراق المالية - والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO - سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.