مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي

كرمت مديرية أوقاف شمال سيناء الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سعيد بن عامر بحي أبي صقل شرق العريش، بحضور الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة، والشيخ صلاح حسيني إبراهيم أبو طالب مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، والشيخ أيمن إبراهيم جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش، والشيخ محمود السيد غنام إمام وخطيب المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد وأولياء الأمور.

البرنامج الصيفي للطفل

وقد وجه أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على استجابتها لاستمرار البرنامج التثقيفي خلال فترة الدراسة، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، وأسهم في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، ويعد جيلًا واعدًا يؤمن بالوسطية والاعتدال، وتحصين النشء من أي اختطاف فكري.