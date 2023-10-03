مدير تعليم قنا يتفقد مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين

تفقد عبدالله القبانى مدير عام ادارة قنا التعليمية اليوم الثلاثاء مدرسة سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين تفقد القبانى خلال الزيارة الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة التربوية والتعليمية ، وتابع انتظام المعلمين داخل الفصول وتناقش مع الطلاب واطمئن علي استلامهم الكتب الدراسية ، وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرسة .

طالب القبانى الطلاب بالإجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيراً بأن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهاً بالإهتمام بغرس حُب الوطن للطلاب في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر على أن يضع نصب عينه مصلحة الوطن، مُطالباً المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب عن المشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

وناشد مدير إدارة قنا التعليمية الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذلك استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والتي تقضي بضرورة تكثيف الجولات الميدانية اليومية للمدارس لمتابعة انتظام الدراسة وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية بالمدارس .