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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تجمع استثنائي للأغنية الشبابية المصرية في السعودية

نجوم الحفل
نجوم الحفل

تشهد مدينة جدة السعودية تجمعًا غنائيًا لشباب مكون من 5 من نجوم الأغنية المصرية، وذلك ضمن انطلاق موسم الحفلات الشتوية هناك.

يضم الحفل نجوما بارزة في الأغنية الشبابية المصرية وهم “رامي جمال، محمد نور، كريم محسن، أحمد بتشان، مها فتوني”.

يأتي الحفل ضمن الموسم السادس لفعالية “فوّرها” وإن ما يميزها عن غيرها من الفعاليات وجود نخبة مميزة من الفنانين العرب وخاصة الفئة الشابة منهم والمتواجدون في الطليعة في الوقت الراهن والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب مؤكداً ان جمهور جدة جمهور ذواق ومن الضروري الارتقاء بذوقهم عبر اختيار فنانين كبار لضمان نجاح الحفلات.

 

تقدم فعالية فورها مجموعة من الأمسيات الشبابية في جميع المجالات وعلى وجه التحديد الغناء، فقد قدمت مسبقًا عدد من الفعاليات البرازة التي نالت رضاء جميع الأذاق والأعمار وخاصة الشباب.

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