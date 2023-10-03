ليفربول يبدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاح

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن بديل للنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل تحسبا لرحيله.

وكان محمد صلاح أنتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادما من صفوف نادي إي سي روما الإيطالي، ويملك عقدا مع الريدز يمتد حتى عام 2025.

وأرتبط أسم "مو" صلاح في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعدما زادت التكهنات حول مستقبل الدولي المصري مع الريدز.

حدد نادي ليفربول، بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بديلا للنجم الدولي محمد صلاح في حال رحيله عن صفوف الريدز، من أجل التعاقد معه في شهر يناير المقبل.

لكن سيجد ليفربول منافسة شرسة من أجل التعاقد مع اللاعب نيتو، مع كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، وآرسنال، وأستون فيلا.

وكان اتحاد جدة قدم أكثر من عرض لليفربول من أجل الظفر بخدمات النجم الدولي المصري صلاح، لكن الريدز رفض العروض وتمسك بإستمرار نجمه، رغم العروض المغرية التي وصلت له وكانت آخرها مقابل 200 مليون يورو.