الأقدم في العالم .. مصر ترمم مخطوطة نادرة للمصحف الحجازي

كشف السلطات المصرية عن تفاصيل ترميم أقدم مصحف في العالم، والذي يعود إلى 1400 عام، وتم ترميمه من قبل دار الكتب والوثائق القومية من قبل فريق مصري تابع للدار، حيث استغرقت مدة العمل على ترميم المصحف عامين، والذى تم بأحدث الطرق العلمية الحديثة.

وضم فريق الترميم كبير الباحثين نجوى سيد وأمل محمد خبير الترميم مشرف عام على معمل الرق وشيماء مصطفى محمود باحثة ترميم من خلال وضع خطة لترميم أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط وقد يكون في العالم كله".

المصحف الحجازي

يعود عمرة المخطوطة الأثرية، للقرن الأول الهجري أو السابع الميلادي أي من حوالي 1400 سنة تقريبًا وتعتبر من أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط وقد يكون في العالم كله".

وتضم المخطوطة حوالي 32 صفحة رممها فريق من دار الوثائق القومية المصرية حملت اسم "المصحف الحجازي" كونها مكتوبة بالخط الحجازي القديم

يعد المصحف الحجازي أحد المقتنيات المهمة، التي وصل عددها إلى 51 ألف مخطوطة، وكان موجودا في جامع عمرو بن العاص في القاهرة ودخل دار الوثائق قبل أكثر من 112 سنة، تحديدا عام 1911.

وكشف فريق العمل القائم على الترميم كونه بذل جهدا كبيرا لخروج نسخة المصحف بأعلى مستوى، والمصحف عبارة عن صحائف وعددها ٣٢ صحيفة مسجل على ورق الرق، وهو جلد الحيوانات سواء ماعز أو غزال وهكذا، كما أنه مسجل من أقدم أنواع الخط العربى يسمى الخط الحجازى.

مراحل الترميم

وضمت مراحل الترميم 4 مراحل وهي مراحل التوثيق إذ تم تصوير هذه الأوراق النفيسة تصوير عالى الجودة لتوثيق وإثبات مظاهر التلف ثم التنظيف السطحى الجاف للرق باستخدام الفرش الناعمة ثم ترطيب الصحائف وتليينها إذ جرت أعمال التقوية للمصحف باستخدام أدنى حد للرطوبة، ثم عملية الفرد والتى بدأت بعد أن وصل الرق لليونة المطلوبة تمكن فريق العمل من إزالة الحزوز والتشويهات وإعادة سطح الرق لشكله الأصلى .

ثم تأتي مرحلة ترميم الأحبار، إذ استخدم فريق العمل تقنية الترميم بالأنسجة القابلة لإعادة التنشيط باستخدام باستخدام الترطيب لتقوية صفحات المخطوط ثم آخر مرحلة وهى الترميم والتجليد ليتم استكمال الأجزاء المفقودة وترميم الحواف باستخدام الورق اليابانى والجلتين كمادة لاصقة.