وكيل تعليم الوادي الجديد يطمئن على انتظام الدراسة بمدرسة قرية بشاير الخير

قام المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، وابراهيم بركة السكرتير عام المساعد لمحافظة الوادي الجديد، بجولة تفقدية لمدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية بحضور مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

وتعد هذه المدرسة واحدة من المنشآت التعليمية الهامة في إطار المشروع الذي تم اعتماده من قبل محافظة الوادي الجديد لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية، وتم إنشاء المدرسة لخدمة أبناء القرية، وتم تهنئة طلاب المدرسة والعاملين بالعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وأبدى وكيل التعليم بالوادي الجديد، اهتمامه بمتابعة العملية التعليمية في الفصول الدراسية، مؤكدًا على دعم المدرسة بجميع الاحتياجات اللازمة لضمان تحقيق أداء جيد وتقديم أفضل خدمة تعليمية لطلاب المدرسة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية كجزء من جهود المحافظة لتطوير التعليم وتوجيه الاهتمام لمناطق الريف والأقاليم النائية. وتتمنى المحافظة أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة في المناطق الريفية، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة وجذابة للطلاب

وتفقد المرافق المدرسية، مثل المكتبة والمختبرات وقاعة الرياضة، وتأكد الفريق من توفرها بجودة عالية وجاهزية للطلاب والمعلمين، تم الاطلاع على جدول الفصول الدراسية والأنشطة الإضافية التي سيتم تقديمها للطلاب خلال العام الدراسي.

كان للزيارة أثر إيجابي على الطلاب والعاملين في المدرسة، حيث شعروا بالدعم والاهتمام من قبل الجهات المسؤولة.

وأعربت إدارة المدرسة عن شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلها المسؤولون في تعزيز التعليم في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود المحافظة لتحسين جودة التعليم وتطوير المدارس القروية، ويأمل المسؤولون أن تكون هذه المدرسة نموذجًا يحتذى به ويشجع القرى الأخرى على تحسين المنشآت التعليمية في مناطقها.

من جانبه، أشاد المهندس سيد عبد العزيز وابراهيم بركة بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدرسة، مشيدين بالأجواء الإيجابية التي يسودها المكان، وتعهدا بمتابعة تنفيذ المشروع القائم وتوفير الدعم اللازم للمدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحنو علي تلاميذ مدرسة قرية بشاير الخير الابتدائية