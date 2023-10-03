إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.