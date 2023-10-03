القبض على كوافيرة متهمة بقتل طفل نجل صديقتها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على كوافيرة تحمل جنسية دولة السودان المتهمة بقتل طفل نجل صديقتها يحمل نفس جنسيتها ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية دولة السودان به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.