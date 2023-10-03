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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين المتميزين بالمالية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموظفين المتميزين بالمديرية المالية، وعددهم 34 موظفا من محاسبي المديرية المالية وإدارة الحسابات بالمحافظة، حيث أظهروا صورا مشرفة عن أدائهم، فضلا عن  الجهد المبذول في أعمال الوحدة الحسابية .

وتقدمت الإدارة المركزية للرقابة المالية علي محافظات القناة وسيناء التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، بمناسبة إقفال السنة المالية وتقديرا للجهد المبذول في إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023  والالتزام بتقديم الحساب الختامي للمحافظة في المواعيد الرسمية وفقا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2023  وكذا تنفيذ توصيات الجهاز التي أسفر عنها فحص الحساب الختامي لمحافظة جنوب سيناء. 

وتم تكريم موظفي المحافظة علي مجهوداتهم ومعاونتهم  الصادقة في تطبيق القوانين وتنفيذ توصيات الجهاز، مما له أثر إيجابي في حسن سير العمل، وخاصة اللواء أحمد  الإسكندراني سكرتير عام المحافظة على مجهوداته ومعاونته في تطبيق القوانين وتكريمه للعاملين بالديوان العام للمحافظة.

 

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