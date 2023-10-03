طرق حل الاكواد والتعامل مع عداد الغاز الطبيعى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التعامل مع عداد الغاز الطبيعى ، لذلك تقوم شركات الغاز بتوعية المواطنين بطرح حلول جذرية لتوعية المشركين وعن طريقة التعامل مع عداد الغاز "مسبق الدفع"، خاصة أن معظم المشركين لا يقومون بالاستخدام الأمثل لهذه العدادات ويواجه سكان المناطق الشعبية صعوبة أكبر نظرا لقلة الخبرة وعدم درايتهم بكيفية شحن العداد أو آليات تشغيلها مما يعرضهم لمخاطر جسام.

كارت عداد الغاز

وكذلك عدم وجود الطوارئ على مدار اليوم وتحديد أيام من كل شهر لإجراء عمليات الشحن التي يتطلب عند اتباعها اتخاذ المشترك عدد من الخطوات التى تتيح له إعادة تشغيل ضخ الغاز وانتظامه بعد تسجيل رصيد الشحن الخاص الجديد بكارت العداد الموجود مع كل مواطن لديه عداد مسبق الدفع.

واختلف رأي العديد من العملاء حول مميزات وعيوب تطبيق فكرة شحن الغاز الطبيعي بكروت ذكية مدفوعة مقدمًا بدلًا من الفواتير الشهرية علي الاستخدام، من حيث الفائدة أو المميزات التي مكنت المواطن من متابعة وضبط الاستهلاك بشكل مستمر وتوفير عنصر الأمان للمستهلكين بتجنب دخول متخصصي القراءات إلى المنزل.

أما فيما يتعلق بالعقبات والمشاكل، فهى تتمثل فى صعوبة تعميم إحلال وتبديل جميع العدادات القديمة التى تبلغ 12 مليون عداد في حين يمكن تطبيق هذه الطريقة في المدن الجديدة والمنتجعات فقط بالإضافة لصعوبة التطبيق من حيث توفير منافذ بيع كروت الشحن في أوقات وساعات متأخرة وعدم توافر مراكز خدمات وشحن وطوارئ فى معظم المناطق.

دلالات الأكواد والرموز التي تظهر على عداد الغاز

في بعض الأحيان تظهر على عدادات الغاز الطبيعي بالمنازل عدة رموز وأكواد لا يدرك المواطن معناها وقد تتسبب هذه الأكواد في أعطال للعداد لو تم تجاهلها من قبل المشترك وقد تؤدي هذه الأكواد إلى توقف العداد. وهناك حالات أخرى تظهر بشاشة عداد الغاز يطلق عليها انذار انقطاع الغاز ( GASOFF) وهي التي تظهر عند انقطاع الغاز نتيجة نفاذ رصيد الشحن او انتهاء أوقات السماح أو في حالة استخدام الغاز الطبيعي على الفور بعد شحن الكارت دون انتظار الوقت المحدد أو في حالة وجود تسريب أو تلاعب في العداد.

كما ان هناك عدة رموز تظهر على عداد الغاز لايدرك معناها الكثير من المشركين وقد تتسبب في عدة أعطال وأوضح أن هذه الرموز ما هي إلا رسائل تنبيه للمشترك، بالأخطاء التي تظهر على شاشة العداد كما وضحتها شركة «بتروتريد» ومن هذه الأكواد

- إنذار E-01ويعني أن هناك خطأ بالبطارية الخاصة بالعداد

- إنذار E-02ويعني أن هناك خطأ في فتح الغطاء.

- إنذار E-03ويعني ويعني أن هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد.

- إنذار E-05وهو إنذار بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن.

- إنذار E-06ويعني أن الرصيد الخاص بكرت شحن العداد انتهى وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.

- إنذار E-09وهو إنذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.

- إنذار E-10وهو يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

- إنذار E-15وهو إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان ويأتي مصحوبا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الإنذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث أي خسائر.

ومن أهم مشاكل عداد الغاز الذي يعمل بنظام الكارت ظهور كود 101 ويعني ذلك أن الكارت غير مقبول ومعظم المشركين لا يدركون معنى هذا الكود.

توقف عداد الغاز عن العمل ، وفي حالة حدوث عطل أو فقد الختم، أو انهيار عداد الغاز، يتم حساب المورد المستهلك وفقًا لمعايير الاستهلاك الكلي من لحظة الإخطار.