محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري في ذكرى أكتوبر

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية وبعض العروض الرياضية، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

و قدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة جنوب سيناء، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأكد أن الدولة تحرص على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس بسيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشئ.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم.

جاء ذلك ضمن احتفال محافظة جنوب سيناء بـ "اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية، وتعالت أصوات الأغاني الوطنية في الساحات وتعليق الأعلام على السواري في الطرق والميادين العامة، وتجمع المواطنين ومشايخ القبائل البدوية في ساحة العلم أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، للاحتفال بهذه الئكرى التاريخية ، وتخليدا بسالة وشجاعة القوات المسلحة المصري.