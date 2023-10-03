نائب محافظ سوهاج يتابع ورشة عمل تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

في ضوء استراتيجية مصر 2030، وحرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على الارتقاء بالعنصرالبشرى، تفقَّد اليوم السيد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، يرافقه حاتم محمود عبدالعزيز مدير عام الموارد البشرية، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ورشة العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعادة التدريب على المركز التكنولوجى المتنقل (السيارة المتنقلة).

نقل نائب المحافظ، تحيات الوزير المحافظ للحضور والمشاركين بالورشة، وأعرب عن شكره لوزارة التخطيط لما توليه من اهتمام في ملف التحول الرقمى وتقديم الدعم الفنى للمؤسسات الحكومية.



أكد القاضي، أهمية المركز التكنولوجي المتنقل والذى أسهم في وصول الخدمات للمواطنين في القرى والنجوع بشكل أسرع وأيسر على المواطن، مشيرًا إلي أن محافظة سوهاج من أولى المحافظات التي تبنت فكرة المركز التكنولوجي المتنقل.