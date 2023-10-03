الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات شاملة وسلمية في الكونغو الديمقراطية

شددت بينتو كيتا، رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، على الحاجة إلى إجراء انتخابات شاملة وسلمية وتحظى بالشفافية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأكدت أنه لتحقيق هذه الغاية؛ ستقدم بعثة "مونوسكو"، في إطار انتخابات ديسمبر 2023، الدعم اللوجستي اللازم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات الثلاثة التي مازالت تنتشر فيها وهي: إيتوري وكيفو الشمالي وكيفو الجنوبي .

وقالت ، في مقابلة صحفية مع الخدمة الإعلامية بمنظمة الأمم المتحدة: " إن دوري وجميع المتعاونين معنا يتثمل في جعل الجميع يفهمون أن الانتخابات الجيدة هي الانتخابات ذات الشفافية والمصداقية والشمولية والتي تجري دون عنف " .

وحذرت من أن الأخبار المضللة تشكل خطرا كبيرا على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لافتة إلى أن انتشار الأخبار المضللة لا يضر فقط بمفهوم البعثة وخلق بلبلة بشأن دور قوات حفظ السلام، بل يمكن أن يُعرض حياتهم للخطر أيضا .

وفيما يتعلق بتسريع سحب بعثة "مونوسكو" من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، قالت المبعوثة الأممية إن البعثة بدأت انسحابا، لكن ببطء، منذ سنوات من عدة ولايات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن البعثة انسحب من "كاساي" في يونيو 2021 ومن "تنجانيقا" في يونيو 2022 .

ونبهت إلى أن البعثة تعمل مع السلطات في الكونغو الديمقراطية جنبا إلى جنب حتى نضمن وجود قوات الأمن، وحدها، في مواقع البعثة والبقاء في هذه المواقع باستمرار، وليس تنظيم عمليات ثم الانسحاب، من أجل حماية المدنيين الذين يحظون حاليا بحماية أساسية من جانب قوات حفظ السلام.

وأضافت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتكون من 26 ولاية ونحن نعمل في ثلاث منها فقط ومغادرتنا للكونغو الديمقراطية ستكون بالانسحاب من هذه الولايات الثلاث التي تضم ما بين 15 إلى 20 منطقة تشهد نزاعات مع الجماعات المسلحة وتوجد بها نقاط ساخنة بالنظر إلى التفويض الممنوح للبعثة والمتعلق بحماية المدنيين.

ولفتت بينتو كيتا إلى أن هناك خلط من جانب السكان وربما النخب أيضا في فهم التفويض الممنوح لقوات حفظ السلام وما يمكن أن يفعله هؤلاء فيما يخص حماية الأرواح وفي ظل هذا الخلط سرى مفهوم مفاده أنه لا يمكن لأي شخص، في الولايات الثلاث التي ننتشر فيها، أن يفقد حياته أو يصاب بأذى في ظل وجود قوات حفظ السلام. ويؤدي ذلك إلى حالة من الإحباط والغضب بعدة طرق في شبكات التواصل الاجتماعي عبر المعلومات المضللة والزائفة ودعوات التظاهر ومهاجمة قوات حفظ السلام بإدعاء أنهم لا يقومون بواجباتهم.

وشددت على قوات حفظ السلام تبذل قصارى جهدها في هذه الولايات الثلاث التي تنتشر بها على أراضي الكونغو الديمقراطية في ظل بنية تحتية سيئة للغاية، مضيفة أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل أنه لا توجد هنا طرق تقريبا.

وأشارت إلى أنه في ظل غياب الطرق تقريبا فإن قطع بضعة كيلومترات للوصول لمنطقة ما يستغرق عدة ساعات حتى مع وجود مركبات حديثة وجيدة التجهيز.

وفي سياق متصل، أطلقت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات حفظ السلام التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عملية مشتركة في منطقة "دجوجو" بولاية "إيتوري"، بشر الكونغو الديمقراطية، استهدفت الميليشيات الرافضة لعملية السلام.

وأكد الملازم جول نجونجو، المتحدث باسم الجيش الكونغولي في "إيتوري": "في إطار التحالف مع بعثة منظمة الأمم المتحدة والشراكة على المستوى التكتيكي والعملياتي؛ نصطف لحماية، بصورة أكبر، لحماية مواطنينا ضد كل نزعات الجماعات المسلحة التي لا تزال معادية لعملية السلام".



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