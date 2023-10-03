إنتر ميامي الأمريكي يكشف عن مفاجأة لـ "ميسي"

كشف خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي، عن مفاجأة سيمنحها لـ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

قال ماس في تصريحات صحفية: “وعدت ميسي إننا نسعى بكل جهدنا في الفترة المقبلة، بمنحه فرصة لوداع جماهيره في برشلونة”.

أضاف: قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى برشلونة، أو تقام مباراة ودية بين ميامي وبرشلونة.

أضاف: كنت طموحًا دائمًا بالتعاقد مع ميسي، كان الكل يتهمني حينها بالجنون، فكنت أخطط لقدوم ليو لأمريكا.

أشار يمكن لميسي أن يستمتع هو وعائلته في ميامي، فليس هناك أفضل أن يأتي ليو إلى هنا.

أكمل: “في عام 2019 اجتمعت أنا وديفيد بيكهام مع والد ميسي ووضحنا له عن مشروع إنتر ميامي خلال السنوات المقبلة، وقلنا له إن ميسي سيحصل على إرث جديد، لأنه سيغير كرة القدم في أمريكا”.

يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.