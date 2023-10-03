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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تنهي خدمات الوافدين لتوفير وظائف للمواطنين

الكويت
الكويت

شرعت وزارة الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات كل من بلغ 60 عامًا من الوافدين، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويتيين.

 

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 قالت صحيفة السياسة الكويتية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر أمنية: “إن وزارة الداخلية تتجه إلى إحلال المواطنين بدلًا من الوافدين في قطاعاتها وإداراتها كما أن الوزارة الكويتية أبلغت عددًا من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم”، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.

 ذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددًا من القطاعات الأمنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.

 في السياق نفسه اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، فضلًا عن الإسهام في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية.

 كلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء الكويتي لسرعة إدخاله حيز التنفيذ، إذْ تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب.
 

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